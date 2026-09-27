Udhampur News: निर्माण कार्य शुरू न करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ वसूली के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसीउधमपुर। उधमपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए उपायुक्त मिंगा शेरपा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।बैठक के दौरान डीसी ने जिले के सभी शहरी निकायों में प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत आवास निर्माण परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद अभी तक मकान का निर्माण शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ रिकवरी (वसूली) की कार्रवाई शुरू करने के कड़े निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने सहायक आयुक्त राजस्व को इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक कदम उठाने को कहा है ताकि जरूरतमंदों को योजना का समय पर लाभ मिल सके।