Udhampur News: निर्माण कार्य शुरू न करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ वसूली के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Sun, 27 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
डीसी ने स्वीकृत आवास निर्माण परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का जायजा लिया
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। उधमपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए उपायुक्त मिंगा शेरपा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान डीसी ने जिले के सभी शहरी निकायों में प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत आवास निर्माण परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद अभी तक मकान का निर्माण शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ रिकवरी (वसूली) की कार्रवाई शुरू करने के कड़े निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने सहायक आयुक्त राजस्व को इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक कदम उठाने को कहा है ताकि जरूरतमंदों को योजना का समय पर लाभ मिल सके।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। उधमपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए उपायुक्त मिंगा शेरपा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान डीसी ने जिले के सभी शहरी निकायों में प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत आवास निर्माण परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद अभी तक मकान का निर्माण शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ रिकवरी (वसूली) की कार्रवाई शुरू करने के कड़े निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने सहायक आयुक्त राजस्व को इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक कदम उठाने को कहा है ताकि जरूरतमंदों को योजना का समय पर लाभ मिल सके।
विज्ञापन