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जम्मू-कश्मीर: उधमपुर के डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर्स की पेन डाउन हड़ताल, मांगें पूरी नहीं हुईं तो भूख हड़ताल की चेतावनी

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:43 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:43 PM IST







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उधमपुर के विभिन्न डिग्री कॉलेजों में अनुबंध आधारित लेक्चरर्स ने मांगों को लेकर की पेन डाउन हड़ताल, यूजीसी नियमों के तहत वेतनमान, पूरे शैक्षणिक सत्र में सेवा जारी रखने और समय पर वेतन भुगतान समेत अन्य मांगें उठाईं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आठ दिनों के भीतर मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ... और पढ़ें

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