Udhampur News: 30 किसानों का दल पालमपुर रवाना, प्राकृतिक खेती पर पुस्तिका का विमोचन
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:06 AM IST
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उधमपुर। जिले में कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़े कदम के तहत उपायुक्त मिंगा शेरपा ने रविवार को 30 किसानों के एक दल को अंतर-राज्यीय एक्सपोजर दौरे के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जाएगा।
यह एक्सपोजर दौरा 21 से 24 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन एसडीएओ रामनगर और एसडीएओ उधमपुर कार्यालय द्वारा एचएडीपी परियोजना के तहत वाणिज्यिक पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैपेक्स बजट 2026-27 के अंतर्गत किया गया है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों को पालमपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शित की जा रही आधुनिक तकनीकों, वाणिज्यिक फूलों की खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से अवगत कराना है।
इस अवसर पर उपायुक्त ने एसडीएओ रामनगर कार्यालय द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक खेती पर एक सूचनात्मक पुस्तिका का भी विमोचन किया। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन की थीम पर आधारित यह पुस्तिका रासायनिक मुक्त, कम लागत वाली और अधिक लाभ देने वाली टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
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यह एक्सपोजर दौरा 21 से 24 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन एसडीएओ रामनगर और एसडीएओ उधमपुर कार्यालय द्वारा एचएडीपी परियोजना के तहत वाणिज्यिक पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैपेक्स बजट 2026-27 के अंतर्गत किया गया है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों को पालमपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शित की जा रही आधुनिक तकनीकों, वाणिज्यिक फूलों की खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से अवगत कराना है।
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इस अवसर पर उपायुक्त ने एसडीएओ रामनगर कार्यालय द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक खेती पर एक सूचनात्मक पुस्तिका का भी विमोचन किया। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन की थीम पर आधारित यह पुस्तिका रासायनिक मुक्त, कम लागत वाली और अधिक लाभ देने वाली टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
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