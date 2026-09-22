Udhampur News: 30 किसानों का दल पालमपुर रवाना, प्राकृतिक खेती पर पुस्तिका का विमोचन

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यह एक्सपोजर दौरा 21 से 24 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन एसडीएओ रामनगर और एसडीएओ उधमपुर कार्यालय द्वारा एचएडीपी परियोजना के तहत वाणिज्यिक पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैपेक्स बजट 2026-27 के अंतर्गत किया गया है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों को पालमपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शित की जा रही आधुनिक तकनीकों, वाणिज्यिक फूलों की खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से अवगत कराना है।इस अवसर पर उपायुक्त ने एसडीएओ रामनगर कार्यालय द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक खेती पर एक सूचनात्मक पुस्तिका का भी विमोचन किया। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन की थीम पर आधारित यह पुस्तिका रासायनिक मुक्त, कम लागत वाली और अधिक लाभ देने वाली टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।