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जम्मू: पानी की कमी और बंद लाइटों से खिलाड़ियों का अभ्यास प्रभावित, कांग्रेस अध्यक्ष से लगाई गुहार

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST







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उधमपुर में हैंडबॉल और नेटबॉल खिलाड़ियों ने पानी की कमी और खेल मैदान की लाइटें बंद होने से अभ्यास में आ रही परेशानियों को जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमीत मगोत्रा के सामने उठाया। मगोत्रा ने जिला खेल अधिकारी और नगर परिषद के सीईओ से बातचीत कर जल्द समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। ... और पढ़ें

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