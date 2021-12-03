Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   Campaign launched ahead of Chief Minister's visit; announcements continued until late at night.

Udhampur News: मुख्यमंत्री के दौरे से पहले चला अभियान, देर रात तक अनाउंसमेंट

Wed, 11 Nov 2026 01:18 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Campaign launched ahead of Chief Minister's visit; announcements continued until late at night.
रेहड़ियों, दुकानों के बाहर रखे सामान और अवैध रूप से पार्क वाहन हटाए
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बुधवार को डीसी कार्यालय में होने वाले दौरे को लेकर प्रशासन ने मंगलवार को व्यापक तैयारियां कीं और सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद किया। वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने डीसी कार्यालय से लेकर सुभाष चौक तक धार रोड पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
इस दौरान सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियों, दुकानों के बाहर रखे सामान और अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को सख्ती से हटाया गया। पुलिस प्रशासन ने देर रात तक पीसीआर गाड़ी से शहर में लगातार अनाउंसमेंट करवाकर वाहन मालिकों और दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे सड़क किनारे खड़े अपने वाहन तुरंत हटा लें, अन्यथा निर्देश न मानने पर गाड़ियों को लिफ्ट कर दिया जाएगा।
विज्ञापन

सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए शहर में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान यातायात या सुरक्षा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed