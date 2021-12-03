Udhampur News: किश्तवाड़ में जंगल में 11 घंटे धधकती रही आग

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किश्तवाड़ जिले में एक पहाड़ी ढलान पर लगी भीषण आग ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी। सोमवार शाम भड़की आग को शांत करने के लिए दमकल विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों को 11 घंटे तक जूझना पड़ा। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 1,000 कनाल (125 एकड़) क्षेत्र में वन संपदा और औषधीय पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है।दमकल स्टेशन मुख्यालय किश्तवाड़ के प्रभारी फारूक अहमद मीर के अनुसार आग सोमवार शाम करीब 6:54 बजे त्रिगाम क्षेत्र की तलहटी में भड़की। यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। सूखी घास होने के कारण आग तेजी से ऊपर की ओर फैल गई। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया जिससे पास के पाटन और पैडाल गांवों पर खतरा मंडराने लगा। शुरुआती जांच में आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है।अंदेशा है कि किसी पटाखे या अन्य स्रोत से चिंगारी भड़कने से आग लगी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। रात भर चले अभियान में नागरिक प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर काम किया। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अभियान की निगरानी की।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल एवं आपात सेवा ने तुरंत मोर्चा संभाला। गांवों की सुरक्षा के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर दमकल गाड़ियां तैनात की गईं। यह ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था।आग अंतिम मोटर योग्य सड़क से करीब दो किलोमीटर आगे जंगल और पहाड़ी की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में दमकलकर्मियों और बचाव दलों ने फायर बीटर्स की मदद से पैदल ही आग बुझाने का काम किया।