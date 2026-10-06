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बनी: पशुपालकों की मदद को आगे आई सेना, धग्गर में लगाया पशु चिकित्सा शिविर

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST







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कठुआ जिले के धग्गर क्षेत्र में भारतीय सेना ने स्थानीय ग्रामीणों के पशुओं के लिए पशु चिकित्सा शिविर लगाया जहां स्वास्थ्य जांच के साथ आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। शिविर में जरूरत के अनुसार पशुपालकों को दवाइयां भी वितरित की गईं जिससे दूरदराज के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा मिली। ... और पढ़ें

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