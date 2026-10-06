{"_id":"6ac4e183bbd935a8bb09d70f","slug":"video-inter-district-badminton-tournament-kicks-off-in-kathua-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: कठुआ में इंटर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज, खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर: कठुआ में इंटर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज, खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह
कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऑल एज ग्रुप के लड़के-लड़कियों के इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन स्तर के बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों की टीमों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में डीसी राजेश शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, वहीं अंडर-19 मुकाबलों में कठुआ, पुंछ और जम्मू समेत अन्य टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।