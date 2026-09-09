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जम्मू-कश्मीर: 17 साल से सेवाएं दे रहे एनएचएम कर्मियों का फूटा गुस्सा, कठुआ में धरना-प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST







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कठुआ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल शुरू कर जीएमसी परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 72 घंटे की हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदला जा सकता है। ... और पढ़ें

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