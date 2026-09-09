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जम्मू-कश्मीर: कठुआ के वार्ड नंबर 6 में एनएसयूआई का स्वच्छता अभियान, युवाओं ने दिया साफ-सुंदर शहर का संदेश

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:27 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:27 PM IST







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कठुआ के वार्ड नंबर 6 में एनएसयूआई कॉलेज इकाई ने छात्रों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छ और सुंदर कठुआ बनाने का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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