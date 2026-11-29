{"_id":"6b0c2d27a2523267b00ab8bf","slug":"video-20-villages-in-kandi-to-get-relief-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कठुआ: कंडी के 20 गांवों को मिलेगी राहत, बेला में 13.72 करोड़ से बनेगा डबल लेन पुल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कूटा-सुरारा मार्ग पर बेला में बनने जा रहे डबल लेन पुल से कंडी क्षेत्र के दर्जनों गांवों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। रविवार, 29 नवंबर को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और हीरानगर के विधायक एडवोकेट विजय कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से इस पुल के निर्माण कार्य का नींव पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनने वाले डबल लेन स्टील ट्रस गर्डर पुल के निर्माण पर 13.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुल की सुविधा न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसके निर्माण से उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कंडी क्षेत्र काफी विस्तृत है और इसके आसपास 15 से 20 गांव बसे हुए हैं। दूरदराज के गांवों के लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। पुल बनने से लोगों को आवागमन के लिए छोटा और सुविधाजनक रास्ता मिलेगा तथा उनके समय की बचत होगी। वहीं विधायक एडवोकेट विजय कुमार शर्मा ने कहा कि हीरानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पुल की कमी लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों की अहम जरूरत है। इसके अभाव में लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी और खासकर विद्यार्थियों व स्कूली बच्चों को आने-जाने में दिक्कतें होती थीं। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण से आसपास के गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र के लोगों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा।

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