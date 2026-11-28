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कठुआ: जेकेएसएसबी सब-इंस्पेक्टर परीक्षा कल, हीरानगर में तीन केंद्रों का अधिकारियों ने लिया जायजा

Nikita Gupta

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST







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जेकेएसएसबी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से पहले हीरानगर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने तीन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को सभी तैयारियां पूरी रखने और अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न होने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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