{"_id":"6a8ecefed7c64791bd0552aa","slug":"video-una-wastewater-flowing-on-the-road-from-rotary-chowk-to-the-main-market-shopkeepers-and-pedestrians-inconvenienced-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: रोटरी चौक से मुख्य बाजार जाने वाली सड़क पर बह रहा गंदा पानी, दुकानदार और राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना। रोटरी चौक से मुख्य बाजार की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर इन दिनों गंदा पानी बहने से राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जमा पानी के बीच से वाहनों के गुजरने पर गंदे पानी के छींटे राहगीरों और दुकानों के अंदर तक पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल सीजन के चलते बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में सड़क पर बह रहा गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। तस्वीर में भी सड़क पर काफी मात्रा में पानी जमा दिखाई दे रहा है, जबकि दोपहिया वाहन चालक इसी पानी के बीच से गुजर रहे हैं। प्रिन्स व गगन का कहना है कि जल्द नाली को ठीक का साफ करना चाहिए ताकी आनेजाने लोगों को निजात मिले। दुकानदारों का कहना है कि गंदे पानी के कारण दुकान के बाहर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और वाहनों के गुजरने पर पानी के छींटे दुकानों के अंदर तक पहुंच रहे हैं। इससे सामान खराब होने के साथ ग्राहकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क पर बह रहे गंदे पानी की समस्या का जल्द समाधान करवाया जाए, ताकि फेस्टिवल सीजन में बाजार आने वाले लोगों को परेशानी न उठानी पड़े।

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