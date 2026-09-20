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Una News: जिले को मिलीं 17 और इलेक्ट्रिक बसें, लंबे रूटों पर बढ़ाया संचालन

Mon, 21 Sep 2026 10:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 21 Sep 2026 10:25 AM IST
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District receives 17 more electric buses; operations expanded on long routes.
इलेक्ट्रिक बस।
ऊना। डीजल के धुएं से दूरी और बिजली से चलने वाले पहियों की रफ्तार... ऊना जिले में सार्वजनिक परिवहन अब धीरे-धीरे इसी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। एचआरटीसी के बेड़े में 17 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने के बाद जिले में ई-बसों की संख्या 52 पहुंच गई है।
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इससे नए रूटों पर परिवहन सुविधा बढ़ने के साथ प्रदूषण कम करने की दिशा में भी निगम के इलेक्ट्रिक परिवहन अभियान को मजबूती मिली है। हरोली ई-डिपो को 10 और ऊना डिपो को सात नई ई-बसें मिली हैं।
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इनके आने के बाद ऊना-होशियारपुर-चिंतपूर्णी, ऊना-होशियारपुर-धनेटा, ऊना-होशियारपुर-घनेड़ और ऊना-बद्दी रूटों पर ई-बसों का संचालन बढ़ाया गया है। ऊना-नंगल-नादौन रूट पर भी रविवार से ई-बस सेवा शुरू कर दी गई है।
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हरोली बना प्रदेश का पहला ई-बस डिपो
हरोली में 2 अगस्त को प्रदेश का पहला ई-बस डिपो शुरू किया गया था। इसके बाद जिले में इलेक्ट्रिक परिवहन के विस्तार की प्रक्रिया तेज हुई। अब 17 नई बसें जुड़ने से ऊना और हरोली डिपो का ई-बस बेड़ा और मजबूत हुआ है।

लंबे रूटों पर भी परखी क्षमता
एचआरटीसी पहले ही ई-बसों को लंबी दूरी के रूटों पर परख चुका है। हरोली से एआईआईएमएस बिलासपुर-चिंतपूर्णी रूट पर ई-बस का ट्रायल किया गया था। वहीं, हरोली-चंडीगढ़ रूट पर भी इसका संचालन कर लंबी दूरी तय करने की क्षमता जांची गई। एक ई-बस को चार्ज करने में करीब तीन घंटे लगते हैं। इसमें ईंधन के बजाय बिजली का इस्तेमाल होता है।


ऊना को 17 नई ई-बसें मिली हैं। इन्हें जरूरत के अनुसार लंबे रूटों पर चलाना शुरू कर दिया है। हरोली ई-डिपो और ऊना डिपो की ई-बसें अधिकतर लंबे रूटों पर दौड़ाई जा रही हैं। - राजेश जोशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक, एचआरटीसी ऊना
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