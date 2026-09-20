Una News: हरिद्वार-अंब अंदौरा ट्रेन फिर लेट, यात्री परेशान

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ऊना। हरिद्वार से अंब अंदौरा आने वाली ट्रेन की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। रविवार को भी ट्रेन निर्धारित समय से देरी से ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। वापसी में भी ट्रेन तय समय पर रवाना नहीं हो सकी। इससे ऊना से अंब अंदौरा और आगे के स्टेशनों तक जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। हरिद्वार से ऊना की ओर आने वाले यात्रियों को भी ट्रेन के इंतजार में समय बिताना पड़ा। ट्रेन के देरी से पहुंचने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली लेकिन वापसी में देरी के कारण परेशानी बनी रही। ट्रेन के आने और जाने दोनों समय प्रभावित होने से यात्रियों की समयसारिणी बिगड़ गई। यात्रियों का कहना है कि लंबी दूरी की ट्रेन होने के कारण इसमें होने वाली देरी का असर आगे की यात्रा पर भी पड़ता है। नौकरी, कारोबार और जरूरी काम से आने-जाने वाले यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होती है। संवाद