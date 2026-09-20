फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Bridge to be built on Panjuana-Polian road at a cost of 42 crore.

Una News: पंजुआणा-पोलियां सड़क पर 42 करोड़ से बनेगा पुल

Mon, 21 Sep 2026 10:24 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 21 Sep 2026 10:24 AM IST
विज्ञापन
Bridge to be built on Panjuana-Polian road at a cost of 42 crore.
ऊना। पंजुआणा से पोलियां को जोड़ने वाली सड़क पर 42 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। पुल बनने के बाद क्षेत्र की करीब 15 पंचायतों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
विज्ञापन

इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ आवागमन भी सुगम होगा। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की राशि लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवा दी गई है।
विज्ञापन

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पंजुआणा से पोलियां सड़क पर पुल के अलवा पुबोवाल-बालीवाल सड़क पर 3.50 करोड़ रुपये से पुल बनाया जाएगा। वहीं, समनाल-पंजुआणा सड़क के लिए 14 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंजुआणा में 100 करोड़ रुपये की लागत से लैब स्थापित की जाएगी। बल्क ड्रग पार्क का प्रशासनिक भवन 40 करोड़ रुपये से बनाया जाएगा। 8.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण शुरू हो चुका है। पीएचसी बालीवाल के लिए भी डेढ़ करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क, पुल, स्वास्थ्य और औद्योगिक ढांचे से जुड़ी इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed