{"_id":"6aeacdcd9eacec62cf0a300f","slug":"video-una-under-11-and-under-13-badminton-championship-2026-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना में अंडर-11 और अंडर-13 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज आज, 150 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला ऊना में युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने जा रहा है। जिले में 4 और 5 नवंबर को अंडर-11 व अंडर-13 आयु वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में करीब 150 खिलाड़ी भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न मुकाबलों में युवा खिलाड़ियों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी। खिलाड़ी अपनी फुर्ती, तकनीक और खेल कौशल के दम पर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। छोटी उम्र से ही बच्चों में बैडमिंटन के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए इस तरह की प्रतियोगिताएं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इससे उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रतिस्पर्धात्मक खेल का अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है। दो दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले होने की उम्मीद है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नई खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और बच्चों में खेल भावना, अनुशासन तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है।

... और पढ़ें