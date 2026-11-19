{"_id":"6afee036a377477b840fbaf6","slug":"video-una-ram-paul-lashes-out-at-mla-sudarshan-singh-bablu-over-his-remarks-about-teachers-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: शिक्षकों पर टिप्पणी को लेकर विधायक सुदर्शन सिंह बबलू पर बरसे राम पॉल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर राम पॉल ने चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू द्वारा अध्यापकों के प्रति की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और बयानों के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

... और पढ़ें