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उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक एवं आस्था के केंद्र डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम नारी में पुरातन परंपराओं के अनुसार पंचभीष्म महापर्व के उपलक्ष्य में नौ दिवसीय भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जा रहा है। डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम यज्ञ समिति के तत्वावधान में आयोजित इस महापर्व का संचालन वर्तमान अधिष्ठाता श्री श्री 1008 वेदांताचार्य विद्या अलंकार पूज्य हेमानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहा है। महापर्व के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचकर अखंड धूने पर माथा टेक रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। नौ दिवसीय महायज्ञ की पूर्णाहुति 24 नवंबर को होगी।

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