हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर के सब्जी मंडी के समीप इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से बाइक पर पेट्रोल भरवाकर बाहर निकल रहा युवक निजी बस की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार की गंभीर चोटें लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान धर्मपाल (निवासी लोअर अरनियाला) पुत्र भगत राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार धर्मपाल 19 नवंबर को अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए सब्जी मंडी के समीप स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पहुंचा था।

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