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ऊना: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिला कांग्रेस कमेटी ने अर्पित की पुष्पांजलि
भारत की पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश की लौह महिला स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 109वीं जयंती जिला कांग्रेस कमेटी ऊना के अध्यक्ष देशराज गौतम के नेतृत्व में श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देशराज गौतम नेकहा कि इंदिरा गांधी जी को पूरा देश ‘आयरन लेडी’ के नाम से जानता है।
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