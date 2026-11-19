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ऊना: मलकीयत सिंह बोले-माता चिंतपूर्णी महोत्सव के नाम पर स्थानीय व्यापारियों का शोषण, धार्मिक मर्यादा भी तार-तार
माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव को लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा के सचिव मलकीयत सिंह ने महोत्सव के आयोजन के नाम पर स्थानीय व्यापारियों के हितों की अनदेखी, सरकारी धन की कथित फिजूलखर्ची और धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि धार्मिक आयोजन के नाम पर स्थानीय कारोबारियों के रोजगार से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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