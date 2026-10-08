{"_id":"6ac78578489c08901c012703","slug":"video-una-bharat-scouts-and-guides-district-level-camp-concludes-at-sadashiv-temple-talmehra-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: सदाशिव मंदिर तलमेहड़ा में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जिला स्तरीय शिविर संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जिला ऊना का तृतीया सोपान प्रशिक्षण एवं परीक्षण एवं बेसिक ट्रेनिंग शिविर का समापन बुधवार को सदाशिव मंदिर के प्रांगण में हुआ। इसमें उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) ऊना अनिल कुमार ताखी तथा उप निदेशक स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक) ऊना सोम लाल धीमान ने मुख्यातिथि के रूप में संयुक्त रूप से शामिल हुए ।

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