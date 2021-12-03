Una News: एंटी चिट्टा वॉकाथॉन में 14 बच्चों और दो अध्यापकों की बिगड़ी सेहत

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वॉकाथॉन में शामिल होने के लिए कई बच्चे सुबह करीब छह बजे ही अपने घरों से निकल गए थे। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने और लंबे समय तक बाहर रहने के कारण बच्चों में थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या सामने आई। वॉकाथॉन समाप्त होने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। बच्चों के साथ मौजूद अध्यापिकाओं ने उन्हें संभाला और बाद में उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया।एक साथ इतने बच्चों के अस्पताल पहुंचने पर आपातकालीन वार्ड में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई। बच्चों को एक ही स्थान पर रखने के बजाय अस्पताल प्रशासन ने उन्हें दो अलग कमरों में शिफ्ट किया। यहां चिकित्सकों और स्टाफ ने बच्चों की जांच कर उपचार शुरू किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा एसके वर्मा व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया व अन्य स्टाफ सदस्य व्यवस्थाएं बनाने में डटे रहे।सुक्खू, मुकेश और सत्ती ने पूछा कुशलक्षेमबच्चों की सेहत बिगड़ने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजाें का कुशलक्षेम जाना व चिकित्सकों से फीडबैक लिया व बीमार बच्चों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिहाइड्रेशन के चलते बच्चों की सेहत बिगड़ी है। अस्पताल पहुंचे सभी बच्चों की सेहत में सुधार है।