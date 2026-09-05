{"_id":"6a9bc3adc8997805f409cda8","slug":"video-teachers-day-celebrated-at-una-school-various-activities-organized-for-the-children-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: ऊना स्कूल में मनाया शिक्षक दिवस, बच्चों के लिए आयोजित हुईं विभिन्न गतिविधियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षक दिवस के माैके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों ने केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया और बच्चों ने भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए । स्कूल प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार ने इस दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण के विकास में अहम भूमिका अदा करने और बच्चों के चौमुखी विकास के लिए अहम योगदान देने का आह्वान किया।

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