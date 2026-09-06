Una News: ट्रेनें रद़्द होने से दौलतपुर चौक के दैनिक यात्रियों की बढ़ी परेशानी

विज्ञापन



अंबाला, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के लिए रोजाना सफर करने वाले लोगों को बसों और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे किराया बढ़ने के साथ सफर में अधिक समय भी लग रहा है।

रेलवे के अनुसार अंबाला कैंट-दौलतपुर चौक ट्रेन संख्या 74991 आठ सितंबर तक और दौलतपुर चौक-अंबाला कैंट ट्रेन संख्या 74992 9 सितंबर तक रद्द रहेगी।

वहीं, नंगल डैम-अंबाला कैंट ट्रेन संख्या 64516 और अंबाला कैंट-नंगल डैम ट्रेन संख्या 64517 भी 15 सितंबर तक रद्द रहेंगी।

दैनिक यात्रियों ने रेलवे से तकनीकी कार्य जल्द पूरा कर निर्धारित अवधि के बाद रेल सेवाएं बिना देरी बहाल करने की मांग की है।

दौलतपुर चौक (ऊना)। रेलवे की ओर से ट्रेनों के रद्द किए जाने से दौलतपुर चौक और आसपास के दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।