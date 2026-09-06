Una News: खनन पर 15 सितंबर तक रोक, नियम तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 07 Sep 2026 11:23 AM IST
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ऊना। बरसात के मौसम में 15 सितंबर तक खनन गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अंब पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस थाना अंब में एसएचओ विपिन शर्मा ने करीब 15 ट्रैक्टर मालिकों और ऑपरेटरों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी दी।
एसएचओ ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध अवधि में अवैध खनन या किसी प्रतिबंधित गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ट्रैक्टर मालिकों और चालकों को निर्देश दिए कि वे खनन संबंधी गतिविधियों में अपने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल न होने दें और पुलिस-प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने ट्रैक्टर मालिकों और ऑपरेटरों से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
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एसएचओ ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध अवधि में अवैध खनन या किसी प्रतिबंधित गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ट्रैक्टर मालिकों और चालकों को निर्देश दिए कि वे खनन संबंधी गतिविधियों में अपने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल न होने दें और पुलिस-प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
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उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने ट्रैक्टर मालिकों और ऑपरेटरों से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
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