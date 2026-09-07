{"_id":"6a9e6d0936dca6a0ea0b1069","slug":"video-chowkimaniyar-school-players-excellent-performance-zonal-sports-competitions-una-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चौकीमन्यार स्कूल के खिलाड़ियों ने खेल प्रतियोगिताओं में मनवाया प्रतिभा का लोहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौकीमन्यार के खिलाड़ियों ने जोनल और अंडर-14 स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में पदक जीतने के साथ टीम स्पर्धाओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्वार में आयोजित जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चौकीमन्यार स्कूल के विद्यार्थियों ने कई उपलब्धियां हासिल कीं। कुश्ती प्रतियोगिता में विद्यार्थी उदय ने स्वर्ण पदक और रोहन ने रजत पदक अपने नाम किया। कुश्ती टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का स्थान हासिल किया। वहीं, शतरंज प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता। विद्यालय के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट प्रतियोगिता में भी अनुशासन और टीम भावना का परिचय देते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों की इन उपलब्धियों से विद्यालय में खुशी का माहौल है। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दियाड़ा में आयोजित अंडर-14 स्तर की खेल प्रतियोगिता में भी चौकीमन्यार स्कूल के विद्यार्थियों ने दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार, समस्त स्टाफ और विद्यालय परिवार ने सभी विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन, खेल भावना और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए भी हरसंभव अवसर और प्रोत्साहन दिया जाएगा। खिलाड़ियों की इस सफलता ने न केवल विद्यालय बल्कि उनके अभिभावकों और क्षेत्र का भी मान बढ़ाया है।

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