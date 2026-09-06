Una News: चल मंदरा नूं चलिए अभियान में 50 बसों से करवाई जाएगी धार्मिक यात्रा

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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में महिला, अनुसूचित जाति, पूर्व सैनिक, युवा और ओबीसी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में हरोली जोड़ो अभियान भी चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य लोगों को विकास की प्रक्रिया से और अधिक मजबूती से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हर माह के पहले रविवार को होने वाली अगली बैठक पालकवाह ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। यह बैठक विस्तारित जनरल हाउस के रूप में होगी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणजीत सिंह राणा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप अग्निहोत्री, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुमन ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर कौर और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और कमेटी के सदस्य मौजूद थे।

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ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरोली की ओर से विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए चल मंदरा नूं चलिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत 50 बसों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वालाजी और बाबा बालक नाथ मंदिरों की यात्रा करवाई जाएगी।