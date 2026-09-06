Una News: युवाओं को बांटीं क्रिकेट किट

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टाहलीवाल (ऊना)। नगर पंचायत टाहलीवाल की अध्यक्ष निरंजना कुमारी ने रविवार को युवाओं को क्रिकेट किट वितरित कीं। उन्होंने कहा कि खेल सामग्री देने का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि इससे पहले युवाओं को वॉलीबाल नेट, बैडमिंटन और शटल की किट भी दी जा चुकी हैं। गांव के प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को खेल सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने और पढ़ाई पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर राजीव राणा, विनोद कोहली, करण राणा सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद