Una News: छोटी बस में जगह न मिलने से विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 07 Sep 2026 11:26 AM IST
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थानाकलां (ऊना)। ऊना-कोहडरा रूट पर सुबह चलने वाली सरकारी बस में क्षमता से अधिक सवारियां होने से ऊना कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है।
जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष राम आसरा शर्मा और छतेहड़ के समाजसेवी अजय ठाकुर ने इस रूट पर बड़ी बस या इसी समय अतिरिक्त सरकारी बस चलाने की मांग की है।
राम आसरा शर्मा ने कहा कि बस लठियाणी पहुंचते-पहुंचते भर जाती है। छोटी बस होने के कारण थानाकलां व आसपास के विद्यार्थियों को कई बार बस में चढ़ने तक की जगह नहीं मिलती और उन्हें निजी वाहन या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है।
अजय ठाकुर ने कहा कि यह बस विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और किफायती साधन है। उन्होंने परिवहन विभाग से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। राम आसरा शर्मा ने विधायक विवेक शर्मा से भी अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करवाने का आग्रह किया।
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जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष राम आसरा शर्मा और छतेहड़ के समाजसेवी अजय ठाकुर ने इस रूट पर बड़ी बस या इसी समय अतिरिक्त सरकारी बस चलाने की मांग की है।
राम आसरा शर्मा ने कहा कि बस लठियाणी पहुंचते-पहुंचते भर जाती है। छोटी बस होने के कारण थानाकलां व आसपास के विद्यार्थियों को कई बार बस में चढ़ने तक की जगह नहीं मिलती और उन्हें निजी वाहन या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है।
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अजय ठाकुर ने कहा कि यह बस विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और किफायती साधन है। उन्होंने परिवहन विभाग से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। राम आसरा शर्मा ने विधायक विवेक शर्मा से भी अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करवाने का आग्रह किया।
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