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विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एसएसआरवीएम ऊना की ओर से बुधवार, 25 नवंबर 2026 को शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस दौरान 70 विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ पुलिस थाना सदर ऊना का दौरा किया और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियों तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस थाने पहुंचने पर थाना प्रभारी गौरव कुमार ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यों और समाज की सुरक्षा में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को नशे और सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहने, आत्मसम्मान बनाए रखने और एक अच्छे एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और जीवन में अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया। साथ ही विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी मित्र है और किसी भी परेशानी या असुरक्षा की स्थिति में वे बेझिझक पुलिस से सहायता ले सकते हैं। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को इंटरनेट संबंधी अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अर्थ और महत्व के साथ पुलिस की विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई। यह सत्र संवादात्मक और ज्ञानवर्धक रहा। विद्यार्थियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध रोकथाम, जांच प्रक्रिया, इंटरनेट सुरक्षा और जनसुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे। थाना प्रभारी ने उनके सवालों के जवाब दिए। इसके बाद विद्यार्थियों ने पुलिस थाने की विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर उनके कार्यों और जिम्मेदारियों को नजदीक से समझा। पुलिस थाना सदर के भ्रमण के बाद विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के गुरुद्वारा बाबा बेदी जी के दर्शन किए। यहां विद्यार्थियों ने श्रद्धापूर्वक माथा टेककर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिला। इस शैक्षणिक भ्रमण में विद्यार्थियों के साथ कंचन, रजनी बाला, प्रियंका और कुशल उपस्थित रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्या बृज बाला शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को कक्षा-कक्ष से बाहर वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करते हैं। कानून को समझना, उसका सम्मान करना और जिम्मेदार नागरिक बनना समग्र शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। विद्यालय के प्रबंध निदेशक सुमेश कुमार शर्मा ने ऊना पुलिस विभाग के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जागरूकता, अच्छे संस्कार और जीवन में सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के सार्थक और अनुभवात्मक शिक्षण अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव रहा, जिससे उनमें कानून के प्रति सम्मान, अनुशासन, व्यक्तिगत सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता विकसित हुई।

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