वीडियो: ऊना भाजपा की बैठक में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों पर हुआ मंथन

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भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में ऊना जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय दीप कमल में जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में विधायक रणधीर शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्षों के कार्यकाल में किए गए जनहित एवं राष्ट्रहित के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। अभियान के तहत विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा एक दिया आशीर्वाद का कार्यक्रम, स्कूली प्रतियोगिताएं और नमो सेवा गाथा यात्राओं के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

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