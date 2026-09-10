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ऊना: कुटलैहड़ में पहली बार पंचायतों तक पहुंचा प्रशासन, BPL चयन में पारदर्शिता के लिए विधायक विवेक शर्मा का सीधा संवाद
कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद शुरू किया है। इसी पहल के तहत विधायक विवेक शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ आठ पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान बीपीएल परिवारों और ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा की गई।
विधायक विवेक शर्मा के साथ एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, खंड विकास अधिकारी केएल वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने प्लाहटा, बल्ह, छपरोह सहित आठ पंचायतों में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और बीपीएल सूची में पात्र परिवारों के चयन से संबंधित प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया।
विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बीपीएल चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार, विधायक और प्रशासन मिलकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जिससे चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। उनका कहना था कि कोशिश यह है कि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीएल सूची में शामिल होना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सरकार का वास्तविक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना है।
विधायक ने कहा कि पहले बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर ग्रामीणों के मन में कई तरह की भ्रांतियां रहती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में विधायक और मंत्रियों की सिफारिशों के आधार पर बंद कमरों में बीपीएल चयन होने की बातें सामने आती थीं। इससे कई पात्र परिवार सूची में शामिल होने से वंचित रह जाते थे।
अब इसी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया की जानकारी पंचायत स्तर पर लोगों के बीच पहुंचाई जा रही है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के पंचायतों में पहुंचने से ग्रामीणों को अपनी बात सीधे रखने का अवसर भी मिल रहा है।
विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि पंचायत स्तर पर संवाद का उद्देश्य केवल बीपीएल सूची तैयार करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को यह जानकारी देना भी है कि उन्हें सरकार की किन-किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। ग्रामीणों की समस्याओं और सवालों को सुनकर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समाधान की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
कुटलैहड़ में शुरू हुई यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता खुलता है। ऐसे में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्रता की सही पहचान बेहद अहम है।
विधायक ने कहा कि प्रशासन और सरकार का प्रयास है कि जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा चयन प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का भ्रम या संदेह न रहे। पंचायत स्तर पर सीधे संवाद को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
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