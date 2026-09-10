मंडी: दो बार उजड़े आशियाने, अब तीसरी बार घर बसाने का इंतजार; द्रंग के दो परिवारों की मुआवजे पर टिकी उम्मीद

विकास की राह में घर उजड़ना किसी परिवार के लिए सिर्फ ईंट-पत्थर खोना नहीं होता, बल्कि उसके साथ वर्षों की मेहनत, यादें और भविष्य की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। मंडी जिले के द्रंग गांव के दो परिवारों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इन परिवारों ने पहले मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अपना पुराना आशियाना छोड़ा। मुआवजे की राशि और जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर किसी तरह नए घर बनाए। लेकिन नए घर में चैन से रहने की उम्मीद भी पूरी नहीं हो पाई थी कि हाईवे के पास डंगा धंसने से ये मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अब धर्मा देवी और देवेंद्र सिंह के परिवारों के सामने तीसरी बार आशियाना बसाने की चुनौती खड़ी है। दोनों परिवार फिलहाल किराए के कमरों में रहने को मजबूर हैं और उनकी उम्मीद प्रशासन की ओर से मिलने वाले मुआवजे पर टिकी है।प्रभावित धर्मा देवी, देवेंद्र सिंह और अनीता कटारिया ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान पुराने मकान प्रभावित हुए थे। पुराने घर के बदले मिली मुआवजा राशि के साथ उन्होंने अपनी वर्षों की जमा पूंजी भी नए मकान बनाने में लगा दी।परिवारों को उम्मीद थी कि एक बार फिर अपना घर खड़ा करने के बाद जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। नए मकान में परिवारों ने रहना शुरू ही किया था कि हाईवे के समीप बना विशालकाय डंगा धंस गया। इसके कारण मकानों को नुकसान पहुंचा और परिवारों को दोबारा अपना घर खाली करना पड़ा।प्रभावित परिवारों का कहना है कि पहली बार घर उजड़ने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से नया मकान बनाया था। अब दोबारा मकान बनाने की आर्थिक क्षमता उनके पास नहीं है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दो गुना मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे किसी सुरक्षित स्थान पर फिर से अपना आशियाना बना सकें।एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी के अनुसार, हाईवे के एक कलवर्ट के पास पानी का रिसाव होने के कारण डंगा क्षतिग्रस्त हुआ। इससे दो मकानों को नुकसान पहुंचा है।मामले में उपायुक्त मंडी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद कमेटी के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।