{"_id":"6b08fa51d15dda208b0d391b","slug":"video-maa-chintpurni-live-darshan-friday-morning-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: घर बैठे करें मां चिंतपूर्णी के दर्शन, शुक्रवार सुबह-सवेरे दरबार से देखें माता रानी की लाइव आरती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: घर बैठे करें मां चिंतपूर्णी के दर्शन, शुक्रवार सुबह-सवेरे दरबार से देखें माता रानी की लाइव आरती
माता रानी के भक्तों के लिए शुक्रवार की सुबह मां चिंतपूर्णी के दर्शन के साथ शुरू करने का विशेष अवसर है। अब श्रद्धालु घर बैठे ही हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार के दर्शन कर सकते हैं।
शुक्रवार सुबह-सवेरे मां चिंतपूर्णी के दरबार से लाइव दर्शन के माध्यम से भक्त माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। जो श्रद्धालु किसी कारणवश मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे लाइव दर्शन के जरिए घर बैठे ही मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
मां चिंतपूर्णी के प्रति देशभर के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। भक्त माता रानी से अपने परिवार की सुख-शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।