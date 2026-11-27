Una News: ट्रक से टकराई बाइक, 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 27 Nov 2026 12:11 AM IST
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गगरेट (ऊना)। गगरेट-होशियारपुर मार्ग पर ट्रक और बाइक की टक्कर में 39 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरमीत सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह निवासी गांव पाबड़ा के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरमीत सिंह बाइक नंबर पीबी-07-पीएच-4512 पर सवार होकर गगरेट से अपने घर पाबड़ा लौट रहा था।
इसी दौरान गगरेट-होशियारपुर मार्ग पर होशियारपुर से देहरा की ओर जा रहे ट्रक नंबर एचपी-36-एफ-7259 के साथ उसकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही ट्रैफिक इंचार्ज घनश्याम की अगुआई में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरमीत सिंह बाइक नंबर पीबी-07-पीएच-4512 पर सवार होकर गगरेट से अपने घर पाबड़ा लौट रहा था।
इसी दौरान गगरेट-होशियारपुर मार्ग पर होशियारपुर से देहरा की ओर जा रहे ट्रक नंबर एचपी-36-एफ-7259 के साथ उसकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही ट्रैफिक इंचार्ज घनश्याम की अगुआई में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।