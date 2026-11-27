विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरमीत सिंह बाइक नंबर पीबी-07-पीएच-4512 पर सवार होकर गगरेट से अपने घर पाबड़ा लौट रहा था।इसी दौरान गगरेट-होशियारपुर मार्ग पर होशियारपुर से देहरा की ओर जा रहे ट्रक नंबर एचपी-36-एफ-7259 के साथ उसकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही ट्रैफिक इंचार्ज घनश्याम की अगुआई में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।