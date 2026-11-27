{"_id":"6b08fa8cdcb41451d50bb6eb","slug":"video-dry-cold-fog-weather-bangana-farmers-await-rain-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: बंगाणा में खुश्क ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, सुबह सात बजे तक छाई रही धुंध; बारिश के इंतजार में किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में इन दिनों खुश्क ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। शुक्रवार सुबह क्षेत्र में धुंध छाई रही, जिससे मौसम में ठिठुरन बनी रही। सुबह करीब सात बजे तक क्षेत्र में धुंध का असर देखने को मिला। इसके बाद साढ़े सात बजे के आसपास धूप निकलने से मौसम साफ होने लगा। धूप खिलने के साथ ही लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली और लोग अपने घरों से बाहर निकले। वहीं, क्षेत्र के किसान बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से बारिश की आस लगाए बैठे किसानों को उम्मीद है कि बारिश होने से खेतों में नमी आएगी और खेतीबाड़ी से जुड़े कार्यों को राहत मिलेगी। फिलहाल बंगाणा क्षेत्र में खुश्क ठंड और सुबह की धुंध के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोग जहां धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं।

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