{"_id":"6aeb027e990aa45d2200e777","slug":"video-grand-scale-sankirtan-and-bhandara-community-feast-organized-at-the-una-vegetable-market-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सब्जी मंडी ऊना में विशाल संकीर्तन व भंडारे का भव्य आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: सब्जी मंडी ऊना में विशाल संकीर्तन व भंडारे का भव्य आयोजन
ऊना शहर की सब्जी मंडी ऊना में बुधवार को विशाल संकीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक समागम का आयोजन मनी महेश लंगर सेवा समिति, ऊना तथा समस्त सब्जी मंडी समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि संकीर्तन का शुभारंभ सुबह 11:00 बजे जय श्री मणिमहेश के जयकारों और विधिवत पूजा-अर्चना के साथ होगा। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक कुमार लवली एवं उनकी पार्टी द्वारा बाबा मणिमहेश का गुणगान और मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। समस्त सब्जी मंडी समिति और मनी महेश लंगर सेवा समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से इस पावन अवसर पर पहुंचकर धर्म लाभ उठाने तथा बाबा का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।