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ऊना: बंगाणा के रिवाड़ गांव में गौशाला में लगी आग, पशुओं का चारा जलकर राख
ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल की ग्राम पंचायत हटली के रिवाड़ गांव में आगजनी की घटना सामने आई है। यहां अमित की गौशाला में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से गौशाला में पशुओं के लिए रखा चारा जलकर राख हो गया।
घटना के कारण पीड़ित परिवार को नुकसान उठाना पड़ा। गौशाला में आग लगने से पशुओं के लिए एकत्रित किया गया चारा नष्ट हो गया, जिससे परिवार की परेशानी बढ़ गई।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में आग लगने के कारण, नुकसान की अनुमानित राशि और आग पर काबू पाने के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
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