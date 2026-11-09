{"_id":"6af166ec18e649b24e0272f7","slug":"video-una-badoli-diwali-clash-couple-death-case-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: दीपावली की रात पटाखों के विवाद ने लिया खूनी रूप, बदोली में दंपती की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना जिले के बदोली गांव में दीपावली की रात दो परिवारों के बीच हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर दराट से हमला करने और थार गाड़ी से परिवार के सदस्यों को कुचलने के आरोप लगाए हैं। घटना में ओंकार सिंह और उनकी पत्नी वीना देवी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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