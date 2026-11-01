{"_id":"6ae6d7791c1b348c250f8b09","slug":"video-burnt-car-found-near-nandpur-on-una-amb-national-highway-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना-अंब नेशनल हाईवे पर नंदपुर में सड़क किनारे जली मिली कार, जांच जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना-अंब नेशनल हाईवे पर नंदपुर के पास सड़क किनारे एक कार जली हुई अवस्था में मिलने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। कार में आग किन परिस्थितियों में लगी और घटना के समय वाहन में कोई मौजूद था या नहीं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल आग लगने के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। घटना दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य वजह रही, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। मामले की जांच जारी है।

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