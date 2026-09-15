{"_id":"6aa9042d1c155a4a030d50d4","slug":"video-bangana-muchhali-weather-monitoring-device-inspection-farmers-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: बंगाणा के मुच्छाली में मौसम निगरानी यंत्र का निरीक्षण, किसानों को मिलेगी सटीक मौसम जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल बंगाणा क्षेत्र की नगर पंचायत बंगाणा के गांव मुच्छाली में स्थापित मौसम निगरानी यंत्र का उपनिदेशक बागवानी विभाग के.के. भारद्वाज ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यंत्र की कार्यप्रणाली और किसानों के लिए इसकी उपयोगिता की जानकारी ली। उपनिदेशक के.के. भारद्वाज ने कहा कि मौसम निगरानी यंत्र किसानों को मौसम से संबंधित सटीक और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। मौसम में होने वाले बदलावों की जानकारी समय पर मिलने से किसान अपनी खेती और बागवानी से जुड़े कार्यों की बेहतर योजना तैयार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कृषि और बागवानी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। मौसम की जानकारी फसलों की सिंचाई, खाद और दवाइयों के इस्तेमाल के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में मौसम निगरानी यंत्र किसानों को स्थानीय स्तर पर मौसम की स्थिति समझने में सहायता देगा। मुच्छाली में स्थापित इस यंत्र को क्षेत्र के किसानों के लिए उपयोगी पहल माना जा रहा है। इसके माध्यम से मौसम संबंधी आंकड़े उपलब्ध होने पर किसान मौसम के अनुरूप कृषि गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकेंगे। इससे खेती-बागवानी में जोखिम कम करने और उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। बागवानी विभाग की ओर से आधुनिक तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत इस तरह के उपकरणों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग का उद्देश्य किसानों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराकर खेती और बागवानी को अधिक लाभकारी और वैज्ञानिक बनाना है।

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