Una News: ऊना में तीन जगह दबिश, चार ग्राम चिट्टे के साथ छह गिरफ्तार

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पहली कार्रवाई हरोली क्षेत्र के श्यामपुरा में जीरा फूड फैक्ट्री के पास हुई। पुलिस के अनुसार 14 सितंबर को दोपहर साढ़े तीन बजे एसआई राज कुमार के नेतृत्व में टीम नाकाबंदी और यातायात जांच कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार राजन निवासी दुलैहड़ और पीछे बैठे रोहित निवासी सिंगा की तलाशी ली गई। दोनों के कब्जे से दो ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।दूसरी कार्रवाई मैहतपुर के औद्योगिक क्षेत्र में शाम करीब पौने सात बजे हुई। पुलिस टीम ने एक पंजाब नंबर की टैक्सी की जांच की, जिसमें मुनीष कुमार उर्फ मनु निवासी रक्कड़, युधवीर सिंह निवासी चौली और राहुल शर्मा निवासी चौली जिला कांगड़ा बैठे थे। तलाशी के दौरान मुनीष कुमार के पैरों के पास से 0.88 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मौके से जला हुआ 20 रुपये का नोट, सिल्वर फॉयल और लाइटर भी मिला। तीसरी कार्रवाई देर रात देहलां में गुरुद्वारा धना भगत के पास की गई। गश्त और यातायात जांच के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार गुलजारी लाल निवासी ऊना को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1.12 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने बताया कि जिले में नशे की तस्करी और सेवन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।