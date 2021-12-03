Una News: जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में गोंदपुर बनेड़ा का शानदार प्रदर्शन

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मुबारिकपुर (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोंदपुर बनेहड़ा की हॉकी टीम ने अंडर-14 लड़कों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। जीएसएसएस अंबोटा में आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गोंदपुर बनेहड़ा की टीम और जीएसएसएस पूबोवाल की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें गोंदपुर बनेहड़ा ने पूबोवाल को 1-0 से हराया। मुकाबले का एकमात्र निर्णायक गोल टीम के कप्तान मयंक मिन्हास ने किया। पूरे मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल, अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। गोंदपुर बनेहड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और रणनीति के साथ खेलते हुए अंत तक अपनी बढ़त बनाए रखी। टीम की इस शानदार उपलब्धि पर सभी खिलाड़ियों और टीम कोच राजीव कुमार को विद्यालय के अध्यापक साथियों, उपस्थित दर्शकों एवं खेल प्रेमियों ने बधाई दी है।