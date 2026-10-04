{"_id":"6ac28a8e71a0c9f791057582","slug":"video-athlete-seema-accorded-a-grand-welcome-in-chamba-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में 'उड़नपरी' सीमा का जोरदार स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एशियन चैंपियनशिप में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश और चंबा का नाम रोशन करने वाली अंतरराष्ट्रीय एथलीट सीमा का गृह जिला पहुंचने पर जगह-जगह जोरदार स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों की थाप, फूल-मालाओं और जयकारों के बीच लोगों ने चंबा की इस उड़नपरी का अभिनंदन किया। चंडीगढ़ से चंबा पहुंचने के दौरान सीमा का सबसे पहले राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल उदयपुर में स्वागत किया गया। स्कूल प्रबंधन, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर एथलीट को सम्मानित किया।

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