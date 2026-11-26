{"_id":"6b07c8452df7b835f30fe351","slug":"video-arya-public-school-bangana-10-day-sanskrit-language-camp-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: बंगाणा के आर्य पब्लिक स्कूल में 10 दिवसीय संस्कृत भाषा शिविर, विद्यार्थियों को सिखा रहे बोलचाल की संस्कृत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें बोलचाल में इसका प्रयोग करना सिखाने के उद्देश्य से आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा में 10 दिवसीय संस्कृत भाषा शिविर आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत भारती के सौजन्य से चल रहे इस शिविर में विद्यार्थियों को संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। शिविर में संस्कृत भारती के स्वयंसेवक मनीष कुमार बच्चों को भाषा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें संस्कृत के शुद्ध उच्चारण, वाचन, शब्दावली और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सरल वाक्यों का अभ्यास करवाया जा रहा है। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को केवल किताबी जानकारी तक सीमित नहीं रखा गया है। उन्हें विभिन्न रोचक गतिविधियों, खेलों और आपसी संवाद के माध्यम से संस्कृत सिखाई जा रही है। इस तरीके से बच्चे बिना झिझक संस्कृत में बातचीत करना और दूसरों की बात समझना सीख रहे हैं। अभ्यास के दौरान रोजमर्रा की परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाले सरल वाक्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें भारत की प्राचीन एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। आयोजकों के अनुसार, व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से बच्चों को संस्कृत के करीब लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे इस भाषा को समझने के साथ दैनिक बातचीत में भी इस्तेमाल कर सकें।

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