हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी उपमंडल के संघणी बाजार में भीषण अग्निकांड ने कई दुकानदारों की आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया है। बुधवार देर रात शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। बाजार की कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को संभलने और दुकानों के भीतर रखा सामान बाहर निकालने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। जिन दुकानों के सहारे परिवारों का गुजर-बसर होता था, वे देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गईं।

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रात में दुकानों से उठीं आग की लपटें, बाजार में मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे संघणी बाजार में आग भड़क उठी। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के ग्रामीण और दुकानदार तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेजी से फैलती चली गईं। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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सामान निकालने तक का नहीं मिला मौका

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दुकानदारों को अपनी दुकानों में रखा सामान बचाने का मौका तक नहीं मिल सका। कई दुकानों और उनमें मौजूद सामान के जलने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, प्रभावित दुकानों से कई परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई थी। कारोबार का सामान और दुकानें नष्ट होने से अब इन परिवारों के सामने दोबारा कामकाज शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

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दमकल विभाग और ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा

आग लगने की सूचना दमकल विभाग सलूणी को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक कई दुकानें और उनमें रखा सामान जल चुका था। आपके शुरुआती घटनास्थल विवरण के अनुसार, रात करीब दो बजे तक आग बुझाने के प्रयास जारी रहे।