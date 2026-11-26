वीडियो: चंबा के संघणी बाजार में आग का तांडव, कई दुकानें राख; कारोबार उजड़ने से परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट
चंबा जिले के सलूणी उपमंडल के संघणी बाजार में बुधवार देर रात लगी आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को सामान बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला।
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हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी उपमंडल के संघणी बाजार में भीषण अग्निकांड ने कई दुकानदारों की आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया है। बुधवार देर रात शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। बाजार की कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को संभलने और दुकानों के भीतर रखा सामान बाहर निकालने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। जिन दुकानों के सहारे परिवारों का गुजर-बसर होता था, वे देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गईं।
जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे संघणी बाजार में आग भड़क उठी। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के ग्रामीण और दुकानदार तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेजी से फैलती चली गईं। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दुकानदारों को अपनी दुकानों में रखा सामान बचाने का मौका तक नहीं मिल सका। कई दुकानों और उनमें मौजूद सामान के जलने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, प्रभावित दुकानों से कई परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई थी। कारोबार का सामान और दुकानें नष्ट होने से अब इन परिवारों के सामने दोबारा कामकाज शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है।
आग लगने की सूचना दमकल विभाग सलूणी को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक कई दुकानें और उनमें रखा सामान जल चुका था। आपके शुरुआती घटनास्थल विवरण के अनुसार, रात करीब दो बजे तक आग बुझाने के प्रयास जारी रहे।
अग्निकांड के बाद प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि जिन परिवारों की रोजी-रोटी इन दुकानों पर निर्भर थी, उन्हें इस हादसे से बड़ा आर्थिक झटका लगा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि प्रभावित दुकानदारों और परिवारों को जल्द राहत उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वे दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों और कुल आर्थिक नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है। कार्यवाहक एसडीएम अनिल भारद्वाज ने बताया कि भीषण अग्निकांड से 7 के करीब दुकानें और मकान जला है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग के तसीलदार की अगुवाई में टीम मौके पर भेज दी गई हैं।
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