निदेशालय के कल्चर बैंक में 4,464 कल्चर सुरक्षित खुंब निदेशालय के कल्चर बैंक में औषधीय मशरूम, ढिंगरी और बटन मशरूम समेत विभिन्न प्रजातियों के कुल 4,464 कल्चर सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा 2,642 जंगली मशरूम प्रजातियों के संरक्षण और शोध पर भी काम किया जा रहा है। संस्थान के अनुसार, इन कल्चर को वैज्ञानिक मानकों के तहत सुरक्षित रखा जाता है। किसानों और उद्यमियों को उपलब्धता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कल्चर दिए जाते हैं। इससे नए उद्यमियों को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में काम शुरू करने का अवसर मिलेगा।

मशरूम की खेती और स्वरोजगार से जुड़ने की तैयारी कर रहे किसानों और उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। सोलन स्थित खुंब निदेशालय (डीएमआर) में अब कीड़ा जड़ी मशरूम का कल्चर 10 हजार रुपये में उपलब्ध होगा। बाजार में इस मशरूम की कीमत एक लाख रुपये प्रति किलो तक बताई जाती है। संस्थान की ओर से कल्चर का शुल्क निर्धारित किए जाने से इच्छुक उत्पादकों को इसकी खेती शुरू करने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार सामग्री मिल सकेगी। पहले कीड़ा जड़ी मशरूम के कल्चर की कीमत करीब छह से सात हजार रुपये थी। अब इसका शुल्क 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, औषधीय और अन्य खाने वाली मशरूम के कल्चर के लिए दो हजार रुपये देने होंगे।

चार डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखे जाते हैं कल्चर

निदेशालय के विशेषज्ञ डॉ. परमेश के अनुसार, संस्थान में एकत्रित किए गए मशरूम कल्चर को चार डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक कल्चर की चार से पांच प्रतियां ट्यूब में तैयार कर संरक्षित की जाती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी कल्चर के खराब होने या संक्रमण की स्थिति में उसका मूल नमूना सुरक्षित रखना है। कल्चर को जीवंत और सक्रिय बनाए रखने के लिए हर दो महीने बाद उनका दोबारा रिवाइवल किया जाता है।



क्या होता है मशरूम कल्चर?

मशरूम कल्चर को मशरूम की खेती का मूल बीज या मास्टर बीज कहा जाता है। प्रयोगशाला में अच्छी गुणवत्ता वाली मशरूम के ऊतक या बीजाणुओं को पोषक माध्यम में विकसित किया जाता है। जीवित कोशिकाओं के इसी समूह को कल्चर कहते हैं। इसी कल्चर से आगे स्पॉन तैयार किया जाता है। इसके बाद स्पॉन को खाद या भूसे में मिलाकर मशरूम उगाई जाती है। इस तरह गुणवत्तापूर्ण कल्चर मशरूम उत्पादन की शुरुआती और महत्वपूर्ण सामग्री है।



किसानों तक वैज्ञानिक तकनीक पहुंचाना उद्देश्य

खुंब निदेशालय के कार्यकारी निदेशक डॉ. बृज लाल अत्री ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण कल्चर का संरक्षण करना और किसानों तक वैज्ञानिक तकनीक पहुंचाना है। इससे मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी।