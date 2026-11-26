{"_id":"6b07c2f765a4fb29dc0bfc42","slug":"volleyball-benefits-strength-agility-endurance-research-shimla-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"युवा: वॉलीबॉल खेलने से बढ़ेगी ताकत, फुर्ती और सहनशक्ति, शोध में सामने आए बेहतर शारीरिक क्षमता के फायदे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वॉलीबॉल खेलने से विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की ताकत, फुर्ती और सहनशक्ति बेहतर हो सकती है। कोटखाई के डीएवी सेंटेनरी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. विकसित वर्मा के शोध में खेल के साथ प्लायोमेट्रिक और प्रतिरोध प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। शोधपत्र में सप्ताह में तीन दिन, प्रतिदिन करीब 60 मिनट का प्रशिक्षण मॉडल सुझाया गया है।

वॉलीबॉल केवल मनोरंजन या टीम के साथ खेलने वाला खेल नहीं है, बल्कि नियमित अभ्यास से शारीरिक क्षमता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। इससे विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की मांसपेशियों की ताकत, फुर्ती और सहनशक्ति में सुधार हो सकता है। हालांकि, बेहतर परिणाम के लिए केवल खेल अभ्यास पर्याप्त नहीं है। इसके साथ प्लायोमेट्रिक और प्रतिरोध प्रशिक्षण को शामिल करना भी जरूरी है। विज्ञापन

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यह निष्कर्ष शिमला जिले के कोटखाई स्थित डीएवी सेंटेनरी कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. विकसित वर्मा ने अपने शोधपत्र में प्रस्तुत किए हैं। उनका शोधपत्र 'इम्पैक्ट ऑफ वॉलीबॉल ऑन स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड एंड्योरेंस' नवंबर 2026 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स में प्रकाशित हुआ है।

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इस शोध में वॉलीबॉल और उससे जुड़े प्रशिक्षण का शारीरिक क्षमता के तीन प्रमुख घटकों ताकत, फुर्ती और सहनशक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके लिए पहले प्रकाशित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के निष्कर्षों की समीक्षा की गई।

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बार-बार उछलने और दिशा बदलने से बढ़ती है शारीरिक क्षमता

शोधपत्र के अनुसार, वॉलीबॉल खेलते समय खिलाड़ियों को बार-बार उछलना पड़ता है। गेंद को रोकने, पास देने और प्रतिद्वंद्वी की चाल के अनुसार तेजी से दिशा बदलनी होती है। नेट के पास लगातार सक्रिय रहने से शरीर की अलग-अलग मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। इन गतिविधियों से विशेष रूप से पैरों की ताकत और उछलने की क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अधिकतम मांसपेशीय ताकत हासिल करने के लिए सिर्फ वॉलीबॉल खेलना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ प्रतिरोध प्रशिक्षण और प्लायोमेट्रिक व्यायाम भी जरूरी हैं।

फुर्ती और तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता में सुधार

वॉलीबॉल में गेंद की दिशा और प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। खिलाड़ी को शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए आगे, पीछे और दाएं-बाएं तेजी से बढ़ना होता है। शोधपत्र में फुर्ती और दिशा बदलने की क्षमता विकसित करने के लिए शटल रन, लैडर ड्रिल और प्रतिक्रिया आधारित अभ्यास को उपयोगी बताया गया है। इन अभ्यासों से खिलाड़ियों को मैदान पर तेजी से मूवमेंट करने और खेल की परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है।

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में तीन दिन का प्रशिक्षण मॉडल

शोधपत्र में विद्यार्थियों और सामान्य खिलाड़ियों के लिए सप्ताह में तीन दिन प्रशिक्षण का मॉडल सुझाया गया है। प्रत्येक दिन करीब 60 मिनट अभ्यास करने की सलाह दी गई है। इसमें अलग-अलग दिनों में शारीरिक क्षमता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही गई है।



पहला दिन: मांसपेशियों की ताकत और उछलने की क्षमता बढ़ाने वाले व्यायाम।



दूसरा दिन: फुर्ती, तेजी से दिशा बदलने और वॉलीबॉल के खेल कौशल से जुड़े अभ्यास।



तीसरा दिन: सहनशक्ति विकसित करने के लिए लगातार खेल और अंतराल आधारित प्रशिक्षण।